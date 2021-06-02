【晶片短缺】馬斯克指Tesla最大挑戰為供應鏈問題　指責企業買晶片似「囤廁紙」

全球晶片荒持續，無論是手機、汽車、以及智能設備用晶片，今年以來一直供不應求，Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）指，供應鏈問題是公司當下面臨的最大挑戰，尤其是微控制晶片。

馬斯克本周三（2日）發推文指，他從未見過如此景象，「由於擔憂晶片耗盡，所有的公司都在下過量的訂單，就像疫情大流行期間哄搶廁紙一樣。」

早前在4月財報會議上，馬斯克已經表示，公司正遇到史上最大的供應鏈挑戰之一，尤其是晶片短缺。

除了Tesla以外，其他車廠亦面臨相似困境。根據外媒報道，晶片短缺預計將令全球汽車業損失1,100億美元代價，包括福特在內的多間車廠已經因此下調公司盈利預期。

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编辑：李勝男