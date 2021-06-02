【機迷熱話】人生第一部遊戲機係咩？調查：80年代任天堂紅白機排榜首

隨著新世代的遊戲主機發行登場，就不斷有新舊交替創造歷史。昔日的遊戲機雖然畫面簡單，但是滿載著不少人的童年回憶，近年更有遊戲機製造商生產復刻版產品，不時掀起懷舊熱潮。不知各位機迷又是否記得，自己擁有的首部遊戲機是甚麼？

日媒《All About》近日發布一項問卷調查結果，以「人生擁有的第一部遊戲機」為主題，受訪對象年齡層為10至60歲。結果顯示，得票排行第一位的是80年代曾紅極一時，陪伴許多玩家度過童年的任天堂紅白機。第二是GameBoy遊戲掌機，第三則是超級任天堂。任天堂DS以及1980年代面世的Game＆Watch，則分別排行第四、五位。

如果以年齡層作為區分，年齡介乎20-29歲的第一部遊戲機是任天堂掌機Game Boy，排行榜首。年齡介乎30-39歲的就是以超級任天堂為榜首。至於年齡組別40-49歲、50-59歲、60-69歲，則同樣皆是任天堂紅白機。

調查所得的十大排行總名單之中，以任天堂歷年推出的遊戲機款佔據最席位，共有八款。另外兩款則是分別是位居第六、七位的SONY PS與PS 2遊戲主機。

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責任編輯：張寶燕