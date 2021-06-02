【一手新盤】何文田「芳菲」最快月內開售　實用面積286呎起

協成行旗下何文田新盤命名為「芳菲MADERA GARDEN」，項目位於勝利道5號，屬重建項目。

協成行發展總經理方添輝表示，項目共提供71伙，戶型以一房及兩房間隔為主，實用面積286至481平方呎，另設有4個連天台或平台特色戶。項目定價方面，將參考同區及九龍區同類單位造價，預計最快本月內可進行推售。項目設有一個示範單位，料短期內可開放予公眾。項目預計關鍵日期為2022年9月。

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方添輝指，芳菲享兩鐵三綫優勢，又座落名校網，可吸引家庭客。他認為，近期樓市新盤銷情佳，剛性需求大，香港人喜歡置業，因此對未來樓市樂觀，期望樓價穩步上升，預料年內樓價升幅約5%至7%。至於同系另一個位於筲箕灣的項目，最快於明年年尾推售，該項目地盤約7,600平方呎，提供逾6萬平方呎樓面。

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