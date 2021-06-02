  • 30°C
香港時間 : 2021602日 (三) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一手新盤】何文田「芳菲」最快月內開售　實用面積286呎起

股樓投資 17:52 2021/06/02

分享：

協成行旗下何文田新盤命名為「芳菲MADERA GARDEN」，項目位於勝利道5號，屬重建項目。

協成行發展總經理方添輝表示，項目共提供71伙，戶型以一房及兩房間隔為主，實用面積286至481平方呎，另設有4個連天台或平台特色戶。項目定價方面，將參考同區及九龍區同類單位造價，預計最快本月內可進行推售。項目設有一個示範單位，料短期內可開放予公眾。項目預計關鍵日期為2022年9月。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

延伸閱讀︰【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客【下一頁

方添輝指，芳菲享兩鐵三綫優勢，又座落名校網，可吸引家庭客。他認為，近期樓市新盤銷情佳，剛性需求大，香港人喜歡置業，因此對未來樓市樂觀，期望樓價穩步上升，預料年內樓價升幅約5%至7%。至於同系另一個位於筲箕灣的項目，最快於明年年尾推售，該項目地盤約7,600平方呎，提供逾6萬平方呎樓面。

延伸閱讀︰柏傲莊III價單面世　入場價674.8萬起【下一頁

延伸閱讀︰柏傲莊III加推149伙　一房最平753.9萬　周六首輪開售331伙【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

柏傲莊III價單面世　入場價674.8萬起
2021/05/27
柏傲莊III價單面世　入場價674.8萬起
柏傲莊III加推149伙　一房最平753.9萬　周六首輪開售331伙
2021/06/01
柏傲莊III加推149伙　一房最平753.9萬　周六首輪開售331伙
【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客
2021/06/01
【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客
【火速成交】御豪山莊單位連豪華裝修　放盤一日即高市價成交
今日
【火速成交】御豪山莊單位連豪華裝修　放盤一日即高市價成交
【樓市故事】阿女得爸媽資助首期　剛出社會就置業　斥670萬入市屯門市廣場
2021/06/01
【樓市故事】阿女得爸媽資助首期　剛出社會就置業　斥670萬入市屯門市廣場

你可能感興趣

柏傲莊III價單面世　入場價674.8萬起
16:04 2021/05/27
柏傲莊III價單面世　入場價674.8萬起
柏傲莊III加推149伙　一房最平753.9萬　周六首輪開售331伙
18:01 2021/06/01
柏傲莊III加推149伙　一房最平753.9萬　周六首輪開售331伙
【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客
17:48 2021/06/01
【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客
私人屋苑 芳菲 協成行 何文田

上一篇文章

【兼職工略】環保署請高級財務及行政經理 時薪661元 需具至少15年會計經驗

下一篇文章

【職場熱話】公司要求打雜阿姨送電腦到檢疫同事家 是否合理？ 網民：公司缺乏照顧同事安危
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱