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【虛擬資產】雷蛇：正認真研究加密貨幣領域

Hot Talk 18:21 2021/06/02

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雷蛇表示，作為年輕一代的品牌，現時正認真研究加密貨幣領域。

加密貨幣近月成為城中熱話，雷蛇 （01337） 聯合創辦人兼行政總裁陳民亮在公司股東周年大會上表示，加密貨幣最近在千禧世代愈來愈流行，雷蛇作為年輕一代的品牌，現時正認真研究加密貨幣領域。雷蛇周三（2日）跌1.9%，全日收報2.6元。

雷蛇股東減持，詳情可見【下一頁】

陳民亮表示，他本人一直有透過社交媒體與不同的區塊鏈公司、以及與加密貨幣相關的公司互動，並指雷蛇一直對加密貨幣保持開放態度。不過他指，集團同時也會注意加密貨幣對遊戲玩家GPU供應及對環境的影響。

此外，陳民亮亦指，集團今年增長持續強勁，軟件用戶數量持續擴大，現時擁有超過1.2億用戶。至於在服務方面，他相信，有關業務仍處於初始發展階段，料其增長狀況仍然理想。

他亦表示，為保持集團增長，集團在現金運用上，將繼續重點投資於研發事務。

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編輯﹕賴奕羚

港股 區塊鏈 雷蛇（01337）
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