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【職場熱話】向老闆提議打完疫苗可以在家工作　老闆一句話霸氣KO　網民：你還想落注分薄他的中獎機會？

理財智慧 19:02 2021/06/02

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近日政府展開「全城起動 快打疫苗」運動，推出多項措施和各項疫苗獎賞計劃，鼓勵市民接種新冠疫苗。不過近日在討論區就有網民發帖，稱上司想打疫苗但怕會有不適要請假，所以上司向老闆提議打完疫苗可以在家工作一星期，不料老闆說了一句話拒絕了事主上司的提議。

【職場文化】面試被HR問對加班看法 網民口不對心回答 心想：比埋條命你好無?　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】新同事愛自言自語 不理他又會被罵 網民：這是一種「扮工」技能　【下一頁

帖文一出，引來網民熱議，有網民笑言老闆可能等「派彩」，不可以讓事主上司分薄中獎機會，「老闆打了等派彩，你還想落注分薄他的中獎機會？」、「老闆阻人發達，現在打針有千萬抽獎。」、「是不是真是有人因為層樓而打針，或者搏sick leave（病假）？」、「一個星期又真是誇張了一點」、「一星期太誇了，放一天半天也可以」、「你公司這麼廢，我們打針有有薪假期。」

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

職場文化 有薪假 在家工作 疫苗

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