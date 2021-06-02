【半導體】法國外貿銀行：三因素支持半導體短期需求 大額投資或致新一輪產能過剩

▲ 法國外貿銀行認為，半導體在地緣經濟的重要性上升，猶如產品變革的「石油」。

全球半導體行業供應持續緊張，法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟師Alicia García Herrero認為，半導體在地緣經濟的重要性逐漸上升，形容半導體為產業變革的「石油」，隨著中美競爭升溫，供應鏈安全成為政府的焦點，令到更多資金及競爭流入該領域。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指，短期半導體的強勁需求主要由三因素支持：1）疫情下消費電子產品、伺服器需求增加，以及汽車行業復甦；2）貿易戰擾亂需求，例如華為遭美國制裁，引致小米 （01810） 等其他廠商搶占華為份額；3）企業低估了復甦的速度。

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他認為，即使從中期而言，在5G技術、電動車以及加密貨幣的帶動下，半導體的需求仍會維持堅韌，而電動車甚至會超越手機成為更大的半導體應用市場。不過吳卓殷以2018年記憶體價格大跌為例，現時無論是政府還是私募資金等大幅湧入該領域，可能會造成新一輪的產能過剩，不過高端產品的門檻較高，料受影響較小。

另外，中芯國際 （00981） 、華為等遭美國納入實體清單，中國推動半導體本土發展。吳卓殷認為，中國要達到自給自足的目標依然非常具挑戰，目前中國佔全球晶圓產能的14%，但只有5%是由中資公司擁有。中芯國際因無法進口EUV（極紫外光）光刻機，7納米及以下先進製程受挫，Alicia García Herrero指，「沒有什麼是會永遠被封鎖」，但中美有可能發展出兩套半導體體系。

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記者：陳健婷