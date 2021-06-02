泰國布吉島7月起開放旅遊 已接種疫苗旅客免隔離

泰國新冠肺炎有反彈跡象，但無阻當地重啟旅遊業振興經濟。泰國旅遊局周二（1日）宣布，布吉將於7月1日起，放寬讓已完成接種新冠疫苗的旅客前往布吉旅遊，且無須接受隔離，以刺激受新冠肺炎疫情重創的旅遊業。

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泰國旅遊局局長育塔薩（Yuthasak Supasorn）表示，將於7月1日起，放寬來自低風險國家﹑已接種新冠疫苗的旅客，前往布吉旅行時只需接受新冠病毒檢測，無需接受強制隔離。旅客在布吉逗留最少一星期後，可轉往泰國其他地方。育塔薩預料，7月至9月旅遊旺季期間，布吉島有望錄得12.9萬旅客人次。

育塔薩強調，目前計劃只容許已完全接種新冠疫苗及6歲以下旅客，可免檢疫前往布吉，亦會進一步更新符合條件的低風險國家名單。而且，一旦泰國疫情再次反覆，旅客的行程大有可能受影響。

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據當地媒體報道指，布吉已有一半人口完成接種疫苗，為重啟開放當地旅遊，政府要求最少有70%居民完成接種疫苗，以準備接待旅客。泰國政府計劃以布吉島作為重啟旅遊業起點，打算10月起陸續開放蘇梅島等旅遊熱點。

然而，泰國新冠疫苗接種率普遍低下，在當地7,000 萬人口中，只有約有 1.6% 民眾已完全接種疫苗。泰國周二新增2,230宗新冠感染，另有38人死亡。疫情爆發至今，泰國共錄得逾16萬宗確診，迎1,100人死亡。

責任編輯：郭麗明