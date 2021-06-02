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【網民熱話】女同事同時被兩個人追求 50K打工仔VS每月收租有錢人 最後竟選擇了他

理財智慧 18:10 2021/06/02

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無論是男性還是女性，對他們來說，選擇對的婚姻對象十分重要。畢竟一步錯，步步錯。這是關乎以後的人生，不慎重一點就後悔莫及。近日有網民於網上討論區發文，指女同事竟接受月薪50K打工仔的追求，拒絕了收租的有錢人。

網民經歷：

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有網民認為女同事選打工仔也合情合理，因為怕有錢人會花心，她也無法保證有錢人會愛她一輩子。再者有錢人的家庭情況一般都很複雜，女同事也考慮到這點才做的選擇吧。而且月入50K的打工仔條件也不錯，選他也是意料之中，無須驚訝。

【裝修設計】年輕情侶擲28萬裝修450呎新居 霓虹燈證「紀念日」 床頭黑板留言更添情趣【下一頁

不過有人覺得女同事的選擇背後有很多原因，例如有錢人可能脾氣差，而打工仔很會哄女同事，甚至其實女同事家中坐擁幾間豪宅，不在乎金錢呢。

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責任編輯：張瑋婷

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