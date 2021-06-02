【火速成交】御豪山莊單位連豪華裝修　放盤一日即高市價成交

買樓人士購入新居居住時，往往要花一筆開銷裝修單位，若新單位連裝修自然省去不少麻煩，有部分買家不惜「俾貴少少」買入連裝修單位。香港置業元朗世宙分行市務經理（銷售）張正鳴表示，御豪山莊剛錄得一宗兩房戶買賣成交，區內客以約595萬元入市，成交價較市價高6%。

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成交單位為御豪山莊8座低層A室，向南望開揚景，兩房間隔，實用面積約489平方呎。張正鳴稱，單位以600萬元放盤1日即獲區內客接洽，議價後輕微減價5萬元，以約595萬元成交，實用呎價約12,168元。據了解，買家為首置客，心儀物業附設豪華裝修，景觀開揚，睇樓兩次即拍板入市。

資料顯示，原業主於2018年6月以約580萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約15萬元。

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