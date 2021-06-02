【職場熱話】家人勸不要送外賣改做「正規公司」　事主認為薪金落差大感不解　網民：你願意風吹日曬雨淋到幾歲？

工作做重要的當然是薪金，但有時候薪金高的工作也未必人人想做。近日在台灣討論區，就有網民發文指最近家人一直勸他不要當外送員，好好待在家向「正規公司」投履歷，但事主就認為外送員薪金很高，如果找一般公司的話薪金連現在的一半都沒有，認為「落差真的有點大」，所以上來問網民該怎麼跟家人溝通或是調整自己？

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事主經歷：

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帖文一出，引來網民熱論，不少網民都認為長遠來就，做外送員沒有發展空間，「我覺得薪水是一大重點，但是職稱以及成長性，也真的很重要。如果一間公司你待個5年也可以5萬。那我寧願從那間公司重頭開始。」、「外送沒技術可言吧」、「現在好賺，但以後沒發展性可言，取代性又高，以後機器人無人機出現後，人力就不需要了就漸漸沒了！建議還是要找穩定一點可發展性有技術的！不然現在外送身體跑出問題，以後得不償失呀」、「你願意風吹日曬雨淋到幾歲」、「因為你不能確定外送可以做幾年，如果沒有累積專業經驗，以後一定沒工作，沒人要培養一個中年新人。」

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責任編輯：黃苑筠