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【疫苗優惠】廠商會疫苗首輪抽獎接受報名　頭獎獲100萬現金、須用e健通登記（附網址連結）

股市 10:56 2021/07/19

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廠商會推兩輪現金大抽獎　頭獎可獲100萬現金　最快7月底舉行

香港中華廠商會推出總值逾620萬元「有種·有賞」疫苗獎賞計劃，廠商會疫苗抽獎分兩輛進行，首輪於7月18日起接受登記。廠商會撥出300萬元舉行兩輪網上現金大抽獎，兩輪頭獎都是100萬元免找數簽帳額，另設有70萬、30萬和10萬元免找數簽帳額，禮品大獎是價值39萬元日產Serena 電氣化七人車，廠商會稱七人車獎項會包括首次登記稅和車輛版照費。

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廠商會表示，參加抽獎人士必須年滿18歲或以上，持香港身分證，完成接種兩劑新冠疫苗，並且要使用「e健行」系統 登記參加抽獎。

「e健行」並非由港府開發，而是由「智慧城市聯盟」及翹晉科技建立，用戶須使用「e健行」掃瞄政府疫苗接種報告二維碼確認。廠商會稱，系統在掃描新冠疫苗接種紀錄上的二維碼時，只會讀取當中的疫苗接種情況及編號，不會收集任何敏感資料包括健康數據，其他所提供的個人資料也會以區塊鏈技術加密儲存。

一文看清打針抽獎優惠，看【下一頁】

廠商會首輪抽獎登記時間為7月18日上午9時至8月18日下午6時，抽獎日為8月30日；次輪終極大抽獎由8月19日上午9時至9月18日下午6時登記，抽獎日為9月29日

為刺激市民接種疫苗，廠商會由6月中起亦會為至少接種一劑疫苗的港人提供消費優惠，參與者包括莎莎 （00178） 、新世界集團、合興集團、金怡假期、德國寶、佳寧娜集團等。同時，港人在指定商户消費每滿100元，可額外獲得最多5個抽獎機會。

廠商會抽獎網址連結

相關文章：【疫苗優惠】實惠推打疫苗免費升級至VIP會籍　免除1.5萬元購物門檻

【中華煤氣】煤氣今年無計劃加煤氣費、本周將公佈疫苗優惠方案 首季售氣量按年跌1.8%

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編輯：袁諾曦

莎莎 商會 港股 新世界 新世界發展（00017）

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