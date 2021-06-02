【新股IPO】馬來西亞手套製造商Top Glove傳推遲來港上市

馬來西亞橡膠手套製造商Top Glove盛傳將於第二季末來港上市，不過最新消息指，公司有可能推遲來香港的上市計劃，主要是美國海關和邊境保護局(CBP)未必很快解除對公司實施的入口禁令。據悉，Top Glove在4月將原本計劃發行規模由14.9億股下調至7.935億股，集資10億美元。

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Top Glove在去年被美國禁止進口頂級手套的產品，稱公司在馬來西亞的廠房出現強迫勞動的情況。公司在4月表示，已經解決有關的問題，並且得到倫敦道德貿易顧問Impactt Limited的確認。CBP表示，審查過程的時間會因應每宗案件的具體事實及情況而定，不會修改或撤銷強迫勞動的調查結果，直到有證據證明相關公司已完全糾正錯誤。

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記者：張以正