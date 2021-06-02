  • 30°C
香港時間 : 2021602日 (三) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】在酒店游水 貴重物品應否隨身？ H牌包包又該放哪 網民：請個保鑣

理財智慧 18:17 2021/06/02

分享：

Staycation在疫情期間的香港十分流行，不能去外地旅遊的市民就會找一間酒店輕鬆一下。近日有網民於網上媒體發文詢問，去酒店泳池游泳時會將貴重物品放哪裡。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

不少網民嘲笑她，指去游泳是曬太陽，不是「曬」（炫耀）手袋。若是真的怕被偷，就不要帶出街。平時外出也是用名牌手袋的話，為什麼要怕在酒店被偷？網民覺得樓主是窮人心態，沒有資格和氣質用H牌手袋。

【網民熱話】外傭偷懶不做事 傭主質問反被建議：你做家務我照顧小朋友【下一頁

有人為樓主出奇招：「最危險的地方永遠最安全，當然是放在房門外！」，或是「把袋子上的「H」字拆了就不會有人知道是名牌手袋子，游泳完再安回去」亦有人諷刺她，指自己會出錢請保鑣來看守手袋，直言：「有錢買H牌手袋唔係無錢請人啊？」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

Staycation 手袋 疫情 泳池 太陽 媒體 香港 酒店 游泳

上一篇文章

【新股IPO】內地零售集團KK館計劃來港上市　集資39億元

下一篇文章

【新股IPO】微創醫療機器人擬申請香港上市 高瓴資本持有超過8%股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目