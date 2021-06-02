【網民熱話】在酒店游水 貴重物品應否隨身？ H牌包包又該放哪 網民：請個保鑣

Staycation在疫情期間的香港十分流行，不能去外地旅遊的市民就會找一間酒店輕鬆一下。近日有網民於網上媒體發文詢問，去酒店泳池游泳時會將貴重物品放哪裡。

網民經歷：

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不少網民嘲笑她，指去游泳是曬太陽，不是「曬」（炫耀）手袋。若是真的怕被偷，就不要帶出街。平時外出也是用名牌手袋的話，為什麼要怕在酒店被偷？網民覺得樓主是窮人心態，沒有資格和氣質用H牌手袋。

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有人為樓主出奇招：「最危險的地方永遠最安全，當然是放在房門外！」，或是「把袋子上的「H」字拆了就不會有人知道是名牌手袋子，游泳完再安回去」亦有人諷刺她，指自己會出錢請保鑣來看守手袋，直言：「有錢買H牌手袋唔係無錢請人啊？」

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責任編輯：張瑋婷