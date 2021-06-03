【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】港九新界海濱不斷有新景點 假日跑步消閒打卡好地方

最近港九新界多個海濱新地方開幕，自然為喜歡跑步的你帶來更多新跑點，當中灣仔碼頭附近年初至今不斷有新的海濱景點，繼碼頭對出「粉紅通道」及擺滿Chocolate Rain 卡通創作的水上運動及康樂主題區長廊後，位於灣仔渡輪碼頭畔主題區旁的「HarbourChill 海濱休閒站」亦剛於上周五（5月28日）開放。

灣仔「HarbourChill海濱休閒站」以城市後花園為主題，透過「期間限定」裝置，在草坪上擺放了各式各樣的蔭棚、座椅和鞦韆，色調與鄰近的「粉紅通道」互相呼應。香港藝術中心聯同Napp Studio特別為用地設計了一系列以「海濱動物園」為主題的小桌子，設計師運用長短不一的木條子，組合成五款可移動的動物家具，方便市民放置餐具或隨身物件。海港辦事處首次與「香港社會創投慈善基金會」(SVhk)合作，於海濱用地試行一系列活動，例如由社企「全城街馬」試辦「WE! 跑」黃昏跑步班，以動態方式欣賞灣仔海濱夜景；以及舉辦戶外瑜珈體驗及「社區藝術之家」自助畫室，不但讓市民提升身心靈健康，在繁忙的都市生活中放鬆心情，亦能利用海濱空間凝聚社區活力。

▲ 「HarbourChill海濱休閒站」以城市後花園為主題。（圖片來源：發展局網站）

▲ 粉紅色的座椅和鞦遷與毗鄰粉紅通道相呼應，定會吸引不少喜愛粉紅系的少女前往打卡。（圖片來源：發展局網站）

▲ 海濱動物園動物家具可以移動，嬌巧別緻。

去年海濱事務委員會和發展局舉辦「海濱公共傢俬設計比賽」，廿件優勝作品已陸續分別坐落在毗鄰灣仔碼頭的渡輪碼頭畔主題區、水上運動及康樂主題區，以及大角咀海輝道海濱花園，其中四個作品登陸在灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」，包括由李樂生團隊設計的「六十維港」、鄧偉堅團隊設計的「奇文異視」、黎雋維設計的「折木不朽」及伍樂心團隊設計的「微不竹道」，有關作品的設計亦包含不少灣仔渡輪碼頭及舊灣仔特色的元素，製作用心，大家去到可以細心欣賞。

▲ 海濱公共傢俬「六十維港」作品透過剪影的設計方法，不但帶出對舊時代的歸屬感，遊人更可運用六十年代的角度來欣賞當下的維港，恍如進行一場時間穿越。

▲ 另一海濱公共傢俬「微不竹道」作品由一樣長度的竹枝組成一個象微性的圓形屏風，撐起流線型的椅子，遊人可從每一個竹孔，以全新角度發掘和感受不一樣的維港。

連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊今個月初亦進一步開放，為海濱增添充滿童趣的綠色海濱空間。新開放的空間以草地為主，靠近添馬公園的一端，設置以「童樂園」為主題的活動區，藉着園境設計、高低起伏的草坪，配以色彩鮮艷的渠桶，於鬧市中營造天然風格的自由活動空間。

▲ 連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊，小朋友可以穿過不同色彩鮮艷的渠桶，好玩有趣。（圖片來源：發展局網站）

九龍方面，位於啟德承豐道上方、佔地約2公頃的啟德空中花園亦剛於五月中開放，空中花園是一條沿舊機場跑道中軸線興建的空中園景平台， 設有一點四公里的季節色彩行人道，與啟德郵輪碼頭公園及啟德跑道公園相連接，一口氣跑足三個公園固然爽，慢慢行亦可以輕鬆消耗美好的下午。 啟德空中花園設施獨特，設有多個不同主題廣場，小弟上星期一家人特地參觀，當中多款不同的嬉水設施比近月焦點的觀塘海濱噴水池更有驚喜，小朋友亦十分開心。

▲ 啟德空中花園全長一點四公里。

▲ 啟德空中花園設有多款特色嬉水設施。

荃灣海濱亦有新搞作，荃灣西海安路對開一段行人路近麗城花園一帶，已活化成海濱悠閒空間，當中370米斜坡式海堤路段引入低矮石壆的設計，無欄杆海堤拉近遊人和水體之間的距離，同時提供大量座位和更遼闊的視野，讓遊人欣賞藍巴勒海峽和青衣島的優美景致。講到受歡迎的打卡熱點，不得不提的是發展局海港辦事處引入本地文創單位「貓室」，打造以卡通人物「癲噹」為主角的「維港癲噹開心村」，每個星期六日不少大小朋友都在村口玩到不亦樂乎。為增加裝置與遊人的互動，設計師更特意在沿海圍欄加設癲噹欄杆桌，以及在低矮石壆設置會移動的癲噹棋盤桌，讓市民可放置隨身小物和飲品杯，輕鬆愉快飽覽維港景色。

▲ 癲噹擺設得意可愛，甚受大小朋友歡迎。

▲ 癲噹欄杆桌面可放飲品杯，並設有掛鈎放置隨身物品。

▲ 位於荃灣西海濱水體旁的美人魚癲噹卡通裝置。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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