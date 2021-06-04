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【各友國行@iM網欄】春意盎然･阿爾貝羅貝洛Alberobello

名人薈萃 08:31 2021/06/04

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Roma

降落在羅馬機場時，長機程的精神消耗、時差上的暈眩、身體上的疲憊，小明登心裡是感到落空空的，直到看到接機的朋友Mr. Ricardo。

 

坐著他那前衛時代感的小車子，沿著泥鳅似的公路前行，路上的車子們有著不同的表情，轎車呀公車呀重貨車呀都川流不息地向著意大利南部前進，它們像萬花筒般在我車身邊閃閃而過; 路邊庄稼地被萌黃的太陽花海覆蓋，瞬間再轉入朱古力色的崇山峻嶺，兩旁綠樹和五彩繽紛的花草夾雜，為期待已久的南意之行掀開序幕。

 

【阿爾貝羅貝洛蘑菇村, The Trulli of Alberobello】Trulli 是一種在意大利巴里省內特有的古房舍建築，古民用在地石頭一磚一瓦地堆疊建屋，搭建時並沒有使用黏貼劑。另外圓錐狀的屋頂也是用扁石相互堆疊，其驚世造工的確令人嘆為觀止!

阿爾貝圖貝洛

阿爾貝圖貝洛

阿爾貝圖貝洛

快活的小村落在日光閃爍下展現微笑，小明登悠閒地在阿爾貝羅貝洛踱步，怱怱地穿過商業味較重的[Rione Monti屋群]。良久，濃厚地方風情的[Aia Piccolo住屋群]就在眼前，巷弄鮮見人潮，該區的Trulli至今還有人在居住，當步入其中一間石屋時，一股清涼立即從身外竄進體內，舒服無比! 而熱情的鄉民更為阿爾貝羅貝洛增添一份純樸的南意人文風情。回程途中看到[Castel Del Monte]孤獨地站在小山丘上像送別我們似的……

Castel Del Monte

最後遊走『世界最美的海岸線』阿瑪菲[Amalfi Coast]，初春山巒的新綠、海面的靛藍、倚山而築的七彩小屋，交織出如詩如畫的意南風景，將[龐貝Pompeii]那份落魄潦倒都掩蓋了!  (龐貝古城一直是羅馬帝國富人的天堂，然而在公元63年一場地震令繁華瞬間被火山灰淹沒)

阿瑪菲海岸

阿瑪菲海岸

若干年後，意大利南部那次觸動心靈的旅行回憶仍淡淡存著……

 

[明登小推: 意大利薄餅發源地拿坡里，其薄餅文化更被列入世界非物質文化遺產，不妨在這裏一試正宗拿坡里薄餅。]

作者_明登（歐明）簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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撰文 : 明登（歐明）

欄名 : 各友國行

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