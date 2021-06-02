【新股IPO】傳福士考慮將電池部門分拆上市 電池業務或成未來新趨勢

福士汽車(Volkswagen)據德國媒體報道，正考慮其新電池部門進行首次公開募股，有分析認為公司不排除上市可能性。福士集團首席技術官Thomas Schmall表示，公司以及其合作夥伴計劃到2030年在歐洲興建六個用於電池生產的新超級工廠。

有關的工廠據報其產能足以為超過500萬輛汽車配備電池，亦預計電池生產於未來佔集團份額應超過20%。Thomas Schmall另預計，按歐洲市場而言，電動車行業可能需要30間電池工廠。

事實上，新能源汽車特別是電動車的發展，成為各間車廠的發展主要趨勢，亦因此，電動車電池股有不少分析都稱會成市場焦點，當中據內媒報道，比亞迪 （01211）可能於未來一至兩年將弗迪電池（前身為比亞迪鋰電池有限公司）申請IPO。這趨勢或會讓人聯想到未來，不少車企考慮分拆旗下電池業務進行上市。

而其實電池研究及製造早已成多間車廠的發展目標，當中電動車龍頭之一Tesla 由2014年起就啟動超級電池工廠的建設計劃，工廠在2018年已經開始投產。

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責任編輯 : 陳子謙