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【新冠疫苗】西弗吉尼亞加碼谷針 獎品現金大放送

環球社會熱點 17:44 2021/06/02

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美國各州為提高新冠疫苗接種率，各出奇謀「谷針」，為已接種疫苗民眾提供豐富抽獎。其中西弗吉尼亞州宣布，當地已接種最少一劑疫苗的民眾將可參加抽獎，贏取包括兩架特制皮卡車、5把步槍、散彈槍及100萬美元等。

加州豪派9億抽獎谷針 全美規模最大 【下一頁】

西弗吉尼亞州周二（1日）表示，將於6月20日起，每周舉行谷針抽獎直至8月4日。當地所有接種最少一劑疫苗的民眾都合資格參加抽獎，只需透過網上登記即可。

谷針抽獎禮物豐富，包括25次州立公園度假之旅、兩個全額高等教育獎學金名額、兩輛特制皮卡車（pickup truck）、5張終身狩獵及捕魚許可證、5把特制步槍﹑5把散彈槍及100萬美元現金。其中高等學院獎學金僅限於12至25歲居民適用，可豁免4年高等教育學費。

此外，西弗吉尼亞州計劃每周送出100萬美元現金外，在8月4日終極抽獎更會把獎金加碼，得獎者可獲得158.8萬美元，亞軍可享58.8萬美元現金，希望透過抽獎提高民眾接種新冠疫苗意欲。截至上周四為止，已有逾20,500名民眾登記接種疫苗。

俄州22歲女成首位「谷針」百萬富翁 以為是惡作劇 【下一頁】

西弗吉尼亞州亦有另一谷針措施，16至35歲接種新冠疫苗民眾可獲得100美元國債或禮品卡。州長賈斯蒂斯（Jim Justice）表示，谷針計劃資金將動用刺激經濟法案（簡稱CARES Act）剩餘資金。

責任編輯：郭麗明

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