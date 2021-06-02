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【staycation優惠】Klook連續30晚推「每日最抵DEAL」活動　Edan及Jeremy推1折優惠碼（附短片）

Hot Talk 16:46 2021/06/02

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Klook將於6月3日起，進行連續30晚的特別優惠活動「每日最抵DEAL」。

Klook將於6月3日起，進行連續30晚的特別優惠活動「每日最抵DEAL」，每晚10時將推出至少1項精選優惠，包括 Staycation，景點門票，餐飲美食，SPA 水療按摩等不同本地活動。活動期間每日還會推出「指定活動1折優惠碼」以及Klook用戶或指定銀行優惠碼。

Klook為配合「每日最抵DEAL」活動，早前邀請MIRROR兩大成員呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）拍攝廣告。

6月3至6日的限時優惠，包括香港美利酒店 Staycation低至37折優惠，指定日子入住保證房間升級，兼包3餐再送600元水療折扣，亦有買一送一優惠方案；也有暑假入住港島海逸君綽酒店 Staycation、香港愉景灣酒店Monchhichi主題 staycation等優惠。

相關文章：【疫苗優惠】鷹君朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店共提供3000晚酒店房予接種兩劑疫苗　餐飲消費亦有八五折

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Staycation 呂爵安 李駿傑 愉景灣 廣告 餐飲 酒店

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