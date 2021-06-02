【疫苗獎賞】廠商會撥300萬大抽獎鼓勵打針　頭獎獨得100萬預付卡簽帳額

▲ 廠商會會長史立德透露，廠商會撥出100萬、個人再捐贈100萬，再由會董集資100萬，舉行兩輪網上大抽獎。（陳靜儀攝）

廠商會宣布推行「有種·有賞」疫苗獎賞計劃，總值超過500萬元。當中包括會為已完成接種新冠疫苗的港人，撥出300萬大抽獎。大抽獎共有兩輪，頭獎可獲100萬元預付卡簽帳額，料最快於7月底舉行。

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廠商會會長史立德透露，廠商會撥出100萬、個人再捐贈100萬，再由會董集資100萬，舉行兩輪網上大抽獎，以預付卡簽帳額形式發放。他續指，兩輪抽獎的各有一個頭獎名額，皆為100萬元簽賬額；而２、３獎的金額則待定。抽獎計劃於7月底及9月初舉行。參加人士必須年滿18歲或以上，持香港身分證，並已完成接種兩劑新冠疫苗。

史又稱，除了希望提高香港的疫苗接種率，亦希望刺激本港市道。故港人在指定商户消費每滿100元，可額外獲得多１個抽獎機會，最多5個。他強調，推動市民接種疫苗是「鼓勵總比懲罰好」。

廠商會為「谷針」，由6月中起亦會為至少接種一劑疫苗的港人提供消費優惠。現階段參與所有包括新世界集團、莎莎、合興集團、金怡假期、德國寶、佳寧娜集團等。

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記者：葉泳珊