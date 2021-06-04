【情緒有得傾@iM網欄】從系統觀思考   蓋茨夫婦的破裂 (上)

只是兩星期的時間，就讓一位本來令人羨慕的大慈善家和理想主義者，降格為一個問題一大堆的老富翁，更面臨英名盡喪的危機。自Bill Gates (蓋茨)與太太 Melinda French Gates （梅琳達）在三周前公布離婚的消息後，大大小小鮮為人知的控訴和內幕消息紛紛浮出來。蓋茨的名聲與個人品牌亦面臨被重新評估的風險。

不利緋聞 紛紛傳出

先跑出來是他與一位女職員有長達20年之久的婚外情；接着，在微軟以及其名下的慈善基金會跟多名員工發生曖昧的職場行為；更不濟的是與一個有戀童癖和被起訴販賣兒童的罪犯Jeffrey Espstein有密切接觸；似乎每週總有更多不利他的消息，陸續曝光。難怪太太梅琳達在離婚聲明中說，雙方的關係“已經破裂，沒有挽回的餘地”。

對他的緋聞 感到費解

不少朋友也感到費解，腦海中不期然地問這個問題：「他這麼富有，又盡享社會上的榮譽，甚至擁有影響世界的權力，還有一個美好的家庭，為何弄到如斯田地？」若是把焦點放在蓋茨一人身上，再分析他的性格特徵，必定也可以得出一些有趣的結論。只是筆者傾向用系統觀去思考事情，再加上這個案例好歹也是關於夫婦關係破裂，所以會透過夫婦互動和周邊的各種關係去思考以上問題。

一對負責任的父母

在27年的婚姻當中，他倆育有兩女一子，最少的女兒也經已18歲。坦白說，從互聯網上有關他們子女的資料並不算多，說明蓋茨和梅琳達的悉心保護，盡量讓其子女做回「普通人」。而所有關於他們的報道，也十分正面。名人子女能夠擁有健康的成長，更要歸功於父母的自我克制，最低限度他們未有將自己的焦慮情緒投射在任何一個子女中，引發下一代各種行為或情緒問題。

用疏離去處理緊張關係

在博域家庭系統理論當中，當焦慮在家中日增，以致緊張氣氛成為一種常態時，每位家庭成員就會不自覺地選擇自己熟悉的應對策略求存。總括而言可以區分為四種形態，筆者亦曾經在2020年8月14日和28日的專欄中已經逐一詳細解釋，所以不在此重複。回看蓋茨夫婦，作為擁有巨大財富和權力的夫婦，他們的決策對世界有著深遠的影響。當中要承受的壓力，相信一般人也未必能夠完全掌握。為了在持續高壓下維繫家庭，他們有機會是採用了夫婦之間比較常見的疏離策略，簡單說就是不處理婚姻中出現的問題，談話的內容只會是婚姻以外的東西，好避免不必要的磨擦。但由於強烈的焦慮未有處理好，以致一些隱癖慢慢浮現出來，最終導致婚姻破裂。

下回再細看他們二人的原生家庭，有助明白個人成長歷程對人生有著重大影響。

作者_小明（吳小明）簡介： 小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。 Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

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