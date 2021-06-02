【MIRROR】香港電訊旗下DrGo辦網上慈善演唱會　下載DrGo App可免費睇MIRROR三子

▲ 香港電訊旗下DrGo辦網上慈善演唱會 下載DrGo App可免費睇MIRROR三子

香港電訊 （06823） 旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo將於7月24日晚上8時半網上直播《DrGo呈獻：Never Give Up網上慈善演唱會》，下載DrGo隨身視像睇醫生App後，可免費收看人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及Ian（陳卓賢）的演出。

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若想欣賞《DrGo呈獻：Never Give Up網上慈善演唱會》，只需由即日（2日）起至7月24日中午12時或之前，下載DrGo隨身視像睇醫生App，完成首次登記成為新DrGo用戶，可獲得演唱會電子門券。門券將以電子郵件方式傳送專屬的網上演唱會登入連結及門票代碼。此外，更可獲贈價值100元的DrGo電子券一張，可在DrGo App內用作繳付診金。

此外，DrGo舉辦限定紀念品義賣，由即日起可於DrGo Health Store訂購紀念品，包括短袖Tee、毛巾及手提袋，限定紀念品所得受益在扣除成本後將全數捐贈予非牟利機構香港心理衞生會，用於資助符合資格的低收入人士可透過DrGo平台使用由香港心理衞生會提供的網上情緒輔導服務。

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編輯：袁諾曦