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【大行點睇】國金證券指泡泡瑪特可續享行業紅利　首予「買入」評級　股價連升3日市值重返千億元

股樓投資 16:48 2021/06/02

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國金證券早前發表報告指，泡泡瑪特（09992）為內地高速成長的潮玩全產業鏈龍頭，2019年內地潮玩市場排名第一，市佔率達8.5%。核心業務是IP製作和商業化，累計合作設計師逾30人、打造IP逾90個，其中Molly、Dimoo、Pucky貢獻主要營收、佔比近40%。產品以盲盒為主、佔比80%以上。線上線下全渠道覆蓋，2020年線下（零售店187 家+機器人店1351 家）、線上（泡泡抽盒機和天貓旗艦店為主）收入佔比為62%及38%。

該行指行業處發展初期，盲盒賽道優異，IP 設計運營為核心競爭要素。2015至2019年中國潮玩市場規模年均增34%，其中盲盒賽道年均增58%。2019年潮玩市場CR3為19%，較海外集中度低、未來有較大提升空間。

該行認為泡泡瑪特作為中國第一家切入潮玩盲盒賽道並做大做強的企業，公司分享了中國潮玩市場從小眾走向大眾的初期紅利，並已構築一定競爭壁壘。業績20年以前快速增長、2020年受疫情影響增速放緩、2021年復甦勢頭強勁。該行預計2021至2023年EPS 分別為0.83、1.36及2.05 元，給予2021年PE 77 倍、目標價77.5元，首次覆蓋給予「買入」評級。

大行對泡泡瑪特評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

泡泡瑪特（09992） 港股

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