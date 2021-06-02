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【職場熱話】新同事不知分寸　直呼同事們和上司全名令上司「黑面」　同事：不如想想是否能過試用期

理財智慧 18:46 2021/06/02

分享：

職場新人有時候未拿捏好與同事之間的距離，可能會令其他同事感到不適。近日在討論區就有網民發帖，網民控訴公司有位新同事不知分寸，直呼同事們和上司全名，令上司忍不住「黑面」。

【職場熱話】轉新公司行評分制 每日OT一小時 被上司單打太早走 網民：你估人人都工作狂咩？　【下一頁

事主經歷：

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    +5

 

【職場熱話】上司欲升網民職 三個月後才更新合約 新工作要「做住先」？ 網民：最好白紙黑字列明　【下一頁

帖文一出，不少網民都認為新同事「遲早出事」、「禍從口出，多口新同事遲早出事。」、「識時務者為俊傑他『未識諗』」、「剛剛出來工作嗎」、「期待再分享過不過得到試用期」、「老闆出到聲就認錯吧」、「職場規矩還是要遵守啲啦」、「他純粹以為這樣玩好有趣。只是小朋友，not a big deal，請他之前也預計了。」

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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