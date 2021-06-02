【緣份到了@iM網欄】人身難得，你又想得到什麼?

最近有朋友跟我分享了一個很有意思的故事，

有一天佛陀問了六道不同的眾生，「如果你得到了人身 你想要做什麼?」

天人回答：

如果我能夠得到人身，

我一定要學道、參道、修道，

因為天人道的福報都會有用完的一天，

離開天堂就要去輪迴。

土地公說：

如果我得人身，

我要自己去行功了願，

我不想每天只待在這一塊土地，

等著善男信女來燒香供拜，

我不想等著人來幫我做功德，

因為人很容易善變，

高興的時候就來拜我，

有不順心的事才來求我，

我不想每天等著人給我的功德，

如果我能夠得到人身，

我要自己去行功立德。

畜牲道的眾生說：

如果我能夠得到人身，

我發誓！我一定要好好的行善，

我一定要善用人間擁有的智慧，

讓自己脫離六道輪迴的痛苦，

不要再被宰殺烹煮，

整日為求生存驚恐害怕。

餓鬼道的眾生說：

如果能得人身，

我一定會好好的持齋守戒，

因為我以前做了太多不好的事，

暴殄天物，

受盡餓鬼道的痛苦，

長得醜八怪樣，

沒辦法吃飽，

如果我能夠得到人身，我一定要好好的行善，

珍惜世上我所擁有的人與物，尋找一個脫離輪迴痛苦之路。

地獄道的眾生說：

如果能夠讓我再次得到人身，

我要守人間的五戒、不起瞋恨心

地獄實在太痛苦了！

很熱、很冷，做什麼都不能自主，

受到很多的刑罰，

如果我能夠得到人身，

我希望能有像佛菩薩一樣的智慧，

找出一條光明的路，

讓我可以直接了脫輪迴的痛苦。

最後就問一位已經擁有人身的凡夫，

人說：

我想要的是愛情的圓滿，

我想要榮華富貴，

我想要地位得到權勢，

我想要多棟豪宅，

我想要新的汽車，

我想要很多的金銀珠寶，

我想要子孫滿堂，

我想要享樂的人生，

我想要........」

當我們得到人身，原來大家都容易犯 「當局者迷」，

無窮無盡的慾望，只想擁有更多，

直至看到太多的無常，才開始想去珍惜。

南無第三世多杰羌佛 【什麼叫修行】中提到一段有關 "人身難得" 的說法，"眾生如盲龜更難以項穿蕩動海流之木軛如牛鼻之孔，故而要得完美佛法難中之難"，就如大海裡有一隻瞎眼的烏龜，牠的壽命是無量劫，差不多一百年才伸頭出海面。在大海中有一根木頭飄浮著，這根浮木中有一個孔。瞎龜的頭一伸出來，剛好伸進浮木中的那個孔裡，這個機會真是太難得。

這個故事需要花一點時間去領悟，希望大家都能得到一些啟發。

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