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【美股分析】OPEC+維持增產計劃不變油價續升　高盛建議採取「槓鈴策略」投資石油股

股樓投資 18:06 2021/06/02

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全球石油需求正逐步從疫情中復甦，本周二（1日）石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布按照原定計劃，自7月開始逐步恢復正常生產，消息帶動國際油價續反彈。高盛認為油價漲勢將一路持續到明年，而且布蘭特原油價格上看每桶80美元。投行高盛認為，油價將於今年下半年繼續上漲，料布蘭特期油有望升至每桶80美元，較現價70.8美元仍有近13%的潛在升幅。

高盛建議投資者可以採取「槓鈴策略」部署相關資產（見下圖）

    點擊圖片放大
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隨著大宗商品需求增加，布蘭特期油年初至今已經累升近三成，下半年又能否維持強勁升勢？

根據財經媒體《巴隆氏》報導，原油庫存即將由過剩轉為短缺，這是支持油價的第一個因素。另外伊朗是OPEC成員國之一，儘管美國有望放寬伊朗制裁，但即使雙方達成了協議，伊朗也許有望逐漸、而非一次過恢復生產。

再加上美國原油生產仍然疲弱。此前公司為了節約現金流而停止部分生產，到目前為止，美國活躍的鑽井平台有442個，遠少於疫情前的700個。高盛預計公司將會繼續增開鑽井平台，但速度較慢，料年底達490至510個。

 

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编辑：李勝男

美股 布蘭特期油
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