【美股分析】OPEC+維持增產計劃不變油價續升　高盛建議採取「槓鈴策略」投資石油股

全球石油需求正逐步從疫情中復甦，本周二（1日）石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布按照原定計劃，自7月開始逐步恢復正常生產，消息帶動國際油價續反彈。高盛認為油價漲勢將一路持續到明年，而且布蘭特原油價格上看每桶80美元。投行高盛認為，油價將於今年下半年繼續上漲，料布蘭特期油有望升至每桶80美元，較現價70.8美元仍有近13%的潛在升幅。

高盛建議投資者可以採取「槓鈴策略」部署相關資產（見下圖）

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

隨著大宗商品需求增加，布蘭特期油年初至今已經累升近三成，下半年又能否維持強勁升勢？

根據財經媒體《巴隆氏》報導，原油庫存即將由過剩轉為短缺，這是支持油價的第一個因素。另外伊朗是OPEC成員國之一，儘管美國有望放寬伊朗制裁，但即使雙方達成了協議，伊朗也許有望逐漸、而非一次過恢復生產。

再加上美國原油生產仍然疲弱。此前公司為了節約現金流而停止部分生產，到目前為止，美國活躍的 鑽井平台有 442個，遠少於疫情前的700個。高盛預計公司將會繼續增開 鑽井平台 ，但速度較慢，料年底達490至510個。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男