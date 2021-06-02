【麥當勞】The BTS Meal登陸香港　麥當勞App電子優惠券減3元（多圖）

▲ 麥當勞The BTS Meal將於明天（6月3日）正式推出。（麥當勞提供圖片）

麥當勞The BTS Meal終於登陸香港，將於明天（6月3日）正式推出，麥當勞App用戶可憑電子優惠券購買The BTS Meal，即享減$3優惠。用麥當勞App落單，消費滿$30並透過PayMe付款，更可享全單9折。

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The BTS Meal套餐包括BTS最喜愛的麥當勞經典美食－9件麥樂雞、兩款充滿韓式風味的全新麥樂雞醬（蒜辣蛋黃醬及韓式甜辣醬）、中薯條和中汽水。

為突顯今次與BTS的合作，The BTS Meal包裝更以BTS代表顏色－紫色作主題，無論是麥樂雞盒、汽水杯或是紙袋，均以紫色配襯BTS Logo花紋。

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6月3日當天，麥當勞App用戶可於App內欣賞「BTS 360 Backstage 花絮 #1」，以 360度全景相片呈現BTS拍攝時的魅力。其後App會每週更新，6月7日會上載BTS成員的「型爆相簿」，6月14日會有更多拍攝廣告時的「BTS 360 Backstage 花絮 #2 」供大家欣賞，6月21日會刊登更多BTS成員的人像「e-閃卡 」。

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責任編輯：朱悅瀅