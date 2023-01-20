▲ 【新股IPO】內地潮流零售KK集團遞表 經調整虧損擴大1.7倍

內地第三大潮流零售商KK集團於農曆新年前夕遞表，周五（20日）遞表，瑞信及摩根士丹利為聯席保薦人，2022年首10個月收入按年增1.6%至30.1億元人民幣（人民幣，下同）；轉虧為盈至2.4億元；2021年首10個月為虧損51.2億元，當中涉50.6億元廣東快客普通股公平值變動；經調整期內虧損則擴大1.7倍至2.5億元。

KK集團預期集資額將作未來3年持續發展門店網絡、支付新零售店租金、門店員工招聘、培訓及留聘；投資技術舉措；擴大及優化供應鏈及分銷渠道，以及一般營運資金用途。

KK集團共有4個自家品牌，包括KKV、THE COLORIST、X11及KK館，覆蓋內地31個省及印尼13個城市，共701家分店，按年淨減20家。

據公司網站顯示，KK集團於2015年成立，2021年11月曾向港交所遞表，有關申請已過期。據當時外電消息人士透露，內地新零售企業KK館計劃集資5億美元 （約38.8億港元）。

公司於2019年7月份，公司完成10億元新融資。網站顯示，公司於2019年的估值已達到10億美元。據Crunchbase顯示，2021年公司通過約1.4億美元E輪融資，當中黑蟻資本、INCE資本有份投資。

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記者：宋佩恩