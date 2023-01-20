  • 18°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 23:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地潮流零售KK集團遞表　經調整虧損擴大1.7倍

新股IPO 22:13 2023/01/20

分享：

分享：

【新股IPO】內地潮流零售KK集團遞表　經調整虧損擴大1.7倍

內地第三大潮流零售商KK集團於農曆新年前夕遞表，周五（20日）遞表，瑞信及摩根士丹利為聯席保薦人，2022年首10個月收入按年增1.6%至30.1億元人民幣（人民幣，下同）；轉虧為盈至2.4億元；2021年首10個月為虧損51.2億元，當中涉50.6億元廣東快客普通股公平值變動；經調整期內虧損則擴大1.7倍至2.5億元。

KK集團預期集資額將作未來3年持續發展門店網絡、支付新零售店租金、門店員工招聘、培訓及留聘；投資技術舉措；擴大及優化供應鏈及分銷渠道，以及一般營運資金用途。

KK集團共有4個自家品牌，包括KKV、THE COLORIST、X11及KK館，覆蓋內地31個省及印尼13個城市，共701家分店，按年淨減20家。

據公司網站顯示，KK集團於2015年成立，2021年11月曾向港交所遞表，有關申請已過期。據當時外電消息人士透露，內地新零售企業KK館計劃集資5億美元 （約38.8億港元）。

公司於2019年7月份，公司完成10億元新融資。網站顯示，公司於2019年的估值已達到10億美元。據Crunchbase顯示，2021年公司通過約1.4億美元E輪融資，當中黑蟻資本、INCE資本有份投資。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】建築材料商淮北綠金2450首掛潛水近45%　一手帳面蝕1275元

【新股IPO】樂華娛樂2306首掛收報6.03元高招股價48%　一手帳面賺5910元

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【環球加息】薩默斯警告：倘對通脹目標作鬆動　將是代價高昂的錯誤　令經濟再陷70年代衰退深淵

下一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐帳目審計招標程序完成　羅兵咸永道獲續任核數師至2034年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】恒指夜期升104點　美團ADR升超過1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升104點　美團ADR升超過1%（不斷更新）
【Netflix業績】Netflix上季純利跌9成但客戶增長勝預期、創辦人卸任CEO　股價彈8%
【Netflix業績】Netflix上季純利跌9成但客戶增長勝預期、創辦人卸任CEO　股價彈8%
【信用卡著數】黃子華林海峰首度合演舞台劇《愛我別走》　HSBC Premier卡可優先訂票
【信用卡著數】黃子華林海峰首度合演舞台劇《愛我別走》　HSBC Premier卡可優先訂票
【美股市況】電動車股造好　道指升18點　納指升1%（不斷更新）
【美股市況】電動車股造好　道指升18點　納指升1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升174點　美團ADR高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升174點　美團ADR高港2%（不斷更新）
【馬雲行蹤】馬雲據悉現身香港晤重量級財金界　阿里巴巴全日升4%
【馬雲行蹤】馬雲據悉現身香港晤重量級財金界　阿里巴巴全日升4%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款