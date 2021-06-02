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【網民熱話】未上幼稚園已被老師投訴 母親出＄300一小時請老師為K1女兒補習 竟引起炮轟！

理財智慧 17:58 2021/06/02

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香港補習風氣盛行，下至3歲上學業補習班，上到60歲上面試補習班。亦有不少父母為了贏在起跑線，從小就對子女的學業上心。近日有網民於網上討論區發文，指朋友想為K1女兒找補習老師，詢問時薪300元是否太少。

網民經歷：

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帖文一出，引起各方炮轟樓主。有網民十分無語：「K1都有書溫？同埋3歲人仔唔專心唔係好正常㗎咩！」而且K1的課程無需請補習老師，樓主自己和女兒一同溫習已經足夠。暑假用來上興趣班更好，他們更直言：「時薪300元請老師補習真的沒必要！」

【職場熱話】便利店兼職時薪只有45元 工作量多又辛苦 網民怒言：時薪應該值90元【下一頁

有人覺得朋友要做的事並不是為女兒找老師，而是找出女兒不能專注的原因。女兒可能有專注力不足/過度活躍症(ADHD），而母親不知道，她倒不如帶女兒去檢查一下更好。

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責任編輯：張瑋婷

興趣 ADHD 專注力不足 香港 過度活躍症 幼稚園 網上討論區 老師

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