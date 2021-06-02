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【中華煤氣】煤氣今年無計劃加煤氣費、本周將公佈疫苗優惠方案 首季售氣量按年跌1.8%

股市 16:16 2021/06/02

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中華煤氣首季度售氣量按年跌1.8%。圖右為常務董事陳永堅，圖左為財務總監何漢明。

政府商界為鼓勵員工及市民打針，推出疫苗假及不同的獎賞措施，中華煤氣 （00003） 常務董事陳永堅稱，煤氣作為公用事業企業，會積極參與鼓勵市民接種疫苗，現時正編排相關的優惠方案，預計本周內會公佈。他亦透露，自己在「很早期」的時候就已接種疫苗。

一文看各企業的疫苗接種安排【下一頁】

陳永堅透露，中華煤氣首季度整體售氣量按年下跌1.8%，若撇除今年首季較去年少一天的因素，則輕微下跌0.7%。他指，疫情下酒店、旅遊、餐飲等商業活動未能恢復，遊客亦未能來港，拖累工商業用氣量減少，但住宅用氣量按年上升。

一文看清打針抽獎優惠【下一頁】

財務總監何漢明指，香港疫情有所緩和，內地疫情受控，有信心今年的業績相對去年更好，尤其是港華燃氣 （01083） 首季度增長不錯。港華燃氣去年10月宣布斥資47億人民幣入股上海燃氣，他預計交易會在6月中旬完成，屆時起公司賬面會體現上海燃氣收益。

陳永堅亦重申，考慮到現時香港失業率以及餐飲、酒店等用氣行業處於困難時期，通脹情況輕微，中華煤氣今年無計劃調整煤氣費。

相關文章：

【業績｜公用股】中華煤氣維持20送1紅股、末期息23仙 無考慮今年調整煤氣費（第二版）

【煤氣費】花旗料今年凍結煤氣費　料中華煤氣純利減少1.6億元

記者：陳健婷

港股 香港中華煤氣（00003） 煤氣費 港華燃氣（01083）

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