【跟錢家學理財@iM網欄】抗通脹投資產品 認購iBond必讀

政府推出的新一批通脹掛鈎債券(iBond)於6月1日開始接受認購，今批債券保證至少派息2厘，較現時港元定期存款息率吸引，對於志在收息的投資者有一定吸引力。

今批iBond認購期為6月1日至11日，6月24日在聯交所上巿。每手認購金額為1萬元，債券為期三年，持有人將每六個月獲發利息一次。

息率與本港通脹掛鈎

iBond屬於抗通脹的投資產品，每期的息率會按本港通脹率計算，又稱為浮息，若通脹高過最低息率，就會派浮息，反之，就會派最低息率。今批iBond的最低息率為2厘，換言之，最少派2厘息。對上一批iBond於今年5月中首次付息，由於浮息低過最低息率，因此息率為2厘。投資者可到政府債券網站，參閱iBond過去的息率。

銀色債券和iBond同樣為通脹掛鈎債券，不少人會將兩者作比較。銀色債券亦設有最低息率，對上一批為3.5厘，比iBond高。然而，大家要留意，銀色債券是為長者而設的，合資格的申請者要年滿指定的歲數。另外，銀色債券不設二手市場，在債券到期前，持有人只可以向託管的銀行或經紀行以原價回購。至於iBond則除了可以在聯交所公開買賣，也可以經託管銀行或經紀行以報價形式交易。

過往iBond掛牌上市後，部分成功認購者選擇在短時間內，甚至是上市當日善價而沽，賺取短線回報。對於應該持有iBond至到期日，還是只作短線持有，視乎投資目標而定，申請購買前可先考慮清楚，包括怎樣看本港未來通脹的情況。以收息為主要目的投資者，可以一直持有iBond至到期日，在到期時，持有債券的人士會全數獲發還本金。

上一批iBond的投資者，每人最多獲派四手。投資者認購前，應先計好投資金額會否在未來的三年時間內用得上，因為即使iBond可以在二手市場放售，但價格不一定符合你的預期。

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