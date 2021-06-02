【電動車】7-Eleven擬明年底前在北美建500個快速充電站

▲ 7-Eleven計劃於明年底前於北美250個地點，興建500個快速充雷站。

電動車未來將愈趨普及，便利店巨擘7-Eleven亦有意捕捉電動車市場機遇，計劃於明年底前於北美250個地點，興建500個快速充雷站，7-Eleven指，所有充電站將會由公司營運及持有。

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7-Eleven總經理兼行政總裁Joe DePinto指，公司快速拓展全球電動車充電業務，對消費者及地球來說都是正確的事，7-Eleven的充電站將會令充電更方便，有助提高電動車的滲透率。7-Eleven目前只在北美4個州的14間7-Eleven設立22個電動車充電站，未來有機會成為美國最大的零售快速充電網絡之一。

7-Eleven計劃於2030年將碳排放量減少一半

現時美國大部分充電站都位於商場或大型零售商的附近，如EVgo、Tesla等，但7-Eleven充電站則會鄰近高速公或主要道路，對於駕駛者來說吸引力較大。

7-Eleven計劃於2030年將碳排放量減少一半，2019年已達至減排兩成的目標價，較原定時間早了8年。7-Eleven同時稱，公司正購入風電，為德州逾800間分店提供電力。

現時7-Eleven在北美經營約1.6萬間分店，全球約有7.7萬間分店。本港7-Eleven由牛奶公司擔任代理。

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