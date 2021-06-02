【9988阿里巴巴】天貓618銷售節首輪銷售開始 開售一小時即突破去年全日成績

阿里巴巴（09988）的2021年「天貓618理想生活狂歡季」首輪銷售期於6月1日開始，逾1700個品牌的成交額在開售一小時內已超過去年首日全日的成交額。阿里巴巴會員計劃「88VIP」的用戶消費額較去年同期增長221%。阿里巴巴全日跌1.7%，報214.4元，成交67.6億元。

淘寶直播首小時的成交額已超過去年6月1日全日數字，品牌店舖自播表現強勁，首小時成交額便較去年同時段增長逾1倍。

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6月1日開售8小時後，天貓國際平台的成交額已超越去年6月1日全日，平台半天（首12小時）成交額按年增61%。當中，小眾香水、遊戲機、進口洋酒、家居香薰等類別的產品銷售都有明顯增長。

今年的活動約有25萬個品牌參加，按年增加2.5倍，期內有1300萬款商品上架。另外，共有來自全球87個國家和地區的2.9萬多個海外品牌參加，其中近2000個海外品牌、近40萬款進口新產品首次參與。

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阿里巴巴大行目標價：

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