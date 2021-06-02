【5G網絡】5G網絡平均使用量較4G多了2至3倍 愛立信：全球5G用戶今年底將破5億

愛立信（Ericsson）總裁Börje Ekholm表示，疫下5G網絡服務使用需求大幅增加，故加速相關的基礎建設部署，預期到年底，全球5G網絡服務使用人數將逾5億人的規模，而目前5G網絡平均使用量亦較過4G網絡用戶多了2至3倍。

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他指，疫情改變目前企業工作運作方式和人類生活方式，令網線使用需求量變得更大，因此讓使用5G網絡需求顯著。以愛立信為例，自去年3月出現疫情嚴峻下，公司至今仍維持至80至90%比例員工是在家工作形式上班，僅部分有特定工作需求情況才會回到辦公室，故整體上透過線上工作的比重大幅增加。

他預計，遠距工作模式將會變成日後各個企業營運形態，包括Twitter、Facebook等巨企，讓員工自由選擇在家工作或是回到辦公室工作，這亦令加速傳輸頻寛更高、速率更快的網絡技術發展，同時亦將目前推行的5G網絡建構的企業使用模式進一步普及。

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責任編輯：潘曉豐