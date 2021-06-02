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【港元定期存款】港元定期存款最高息5厘 邊間銀行存息跑贏iBond兩厘保底息？

Hot Talk 15:57 2021/06/02

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邊間銀行的港元定存息率，可跑贏iBond的2厘保底息？

iBond（新上市編號：04246） 開賣踏入第2天，銀行面對兩厘保底息的競爭，爭相加港元定期存款息，如集友於6月開局，即上調一年期港元定存息率至0.5厘。計及上周至今，已有5行出招，除上述集友銀行外，信銀國際提高半年期港元定存年息至0.75厘的破頂水平；Tom集團（02383）旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank），以及騰訊（00700）與港交所牽頭的虛銀、富融（Fusion Bank）亦齊加3個月港元定存年息至0.85厘。即使連財務公司也應戰，大眾財務全面加港元定存短中長息。不過，即使5行齊齊加息，但回報仍跑輸官債兩厘墊底息。

想知邊間銀行港元定存息跑贏iBond回報？可按下圖了解

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不過，市面上不乏遠遠跑贏iBond兩厘保證年回報，但玩法較另類，例如大行滙豐（HSBC）早前已推1個月港元定存最高年息5厘， 頓變高息王，但附帶條件較多，例如要求指定理財戶加入旗下交易薈，在全速投資易參加股票交易獎勵計劃，每當完成一項交易，有機獲額外存息優惠，而定存上限400萬元，每月交易額須4000萬元。

iBond最新認購情況【下一頁

而龍頭行的上述5厘息，似乎較適合密密炒股族，而滙豐另設1個月年息1厘，跟中銀香港（02388）看齊，兩大發鈔行皆要求先把指定外幣作兑換，才享最高特惠息。同樣，連環出招的信銀國際，昨天（1日）推俗稱「打針」享1個月1厘息優惠，上限廿萬元。以上大小銀行的定期存款息皆遠高於1個月拆息0.08厘，牌面上蝕本搶存。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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