【職場熱話】去甲級寫字樓見工　卻發現辦公室一片空蕩　HR還在廁所門口面試

不少人在見工時，工作環境亦是其中一個考慮因素。近日在討論區就有網民發帖，以「奇怪公司見工記」，分享了購朋友去了一座甲級寫字樓見了一份中層的職位工作，不料上到去發現寫字樓竟是一片空地的奇怪見工經歷。

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事主經歷：

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帖文一出不少網民都質疑事主沒有做好資料搜集，但事主就強調自己已做好資料搜集，而且「從來沒有質疑那間公司的實力程度。」

另外，亦有網民笑言是否應徵錯「清潔工」，「垃圾公司以為樓主做清潔工」、「做清潔倒垃圾，見20分鐘很久了」 、「廁所門口，你朋友是否見錯清潔工人」、「你還談20分鐘，這情況怎麼樣都不用談直接走人才是」、「以為在看鬼故」、「小心偷用你個人資料去借錢。」

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責任編輯：黃苑筠