【新股IPO】微創醫療機器人申請香港上市 高瓴資本持有超過8%股份

微創醫療 （00853）旗下的微創醫療機器人向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為摩根大通及中金。據報公司計劃最快於今年9月上市，傳集資7億至10億美元(約54.6億至78億港元)。

有內媒較早時指，微創醫療機器人去年曾與中金公司簽署上市輔導協議，擬於科創板掛牌上市，同一天微創醫療機器人完成股份制改革。

高瓴資本持有微創醫療機器人逾8%的股份，為最大機構投資方。根據初步招股資料，公司主要於設計、開發及商業化創新手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術。

微創醫療機器人亦是全球中唯一一間擁有覆蓋五大主要和快速增長的手術專科（腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道及經皮穿刺手術）產品組合的公司。

另外，公司的旗艦產品，即「圖邁」腔鏡手術機器人、 「蜻蜓眼」三維電子腹腔內窺鏡及「鴻鵠」骨科手術機器人，被納入國家藥監局創新醫療器械特別審查程序（或稱綠色通道）。當中圖邁及鴻鵠處於或接近註冊批准階段，而蜻蜓眼已於最近獲得國家藥監局批准。

微創醫療機器人於2019年及2020年的虧損為6980萬、2.09億元（人民幣，下同）。今年首季度虧損約1.15億元，較去年同期的2362萬元擴大3.9倍。

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責任編輯 : 陳子謙