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【新股IPO】微創醫療機器人擬申請香港上市 高瓴資本持有超過8%股份

股樓投資 18:16 2021/06/02

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微創醫療 （00853）旗下的微創醫療機器人據內媒指出，正計劃今年於香港上市，最快於今個月內正式向港交所遞交招股說明書，有傳會集資7億至10億美元(約54.6億至78億港元)。

據了解，去年，微創醫療機器人曾與中金公司簽署上市輔導協議，擬科創板掛牌上市，同一天微創醫療機器人完成股份制改革。高瓴資本持有微創醫療機器人逾8%的股份，為最大機構投資方。

截至去年底，微創醫療機器人有兩項產品處於臨床試驗階段，3個產品成功豁免臨床，以及多個處於臨床前研究階段的產品。

微創醫療機器人於2015年成立，主要從事手術機器人醫療器械的研發，生產和商業化，至於現時亦具備光、機、電、 控、軟、算、影像等多學科集成及平台化拓展能力，覆蓋腔鏡、骨科、血管介入、經自然腔道、經皮穿刺等產業化布局。

【新股IPO】奈雪的茶IPO 傳周四尋求香港上市批准 【下一頁

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責任編輯 : 陳子謙

科創板 經濟 集資 香港 IPO

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