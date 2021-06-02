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【樓市現象】屯馬綫月底全線通車 租客怕樓價隨時上漲急「轉租為買」 千萬購傲雲峰兩房

股樓投資 15:54 2021/06/02

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屯馬綫落實於本月27日全線通車，其中宋皇臺、土瓜灣兩個新站將會啟用，土瓜灣一帶屋苑再次成為焦點，最近一名居於土瓜灣的租客，也怕未來樓價再升，加快入市做業主，以1,000萬購入傲雲峰兩房。

【筍盤推介】區內知名大型屋苑 單位不設窗檯夠哂實用 低水2房樓價只係「5字頭」，詳見【下一頁

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利嘉閣地產高級經理黃育華表示，該行新近促成土瓜灣傲雲峰2座一個極高層G室單位的二手成交，單位實用面積約519平方呎，間隔為兩房，望開揚市景及獅子山景。單位以1,000萬元沽出，折合實用面積呎價約19,268元。上述單位買家為同區租客，見屯馬綫全線通車在即，擔心樓價隨時上漲，故加快「轉租為買」步伐。

【樓市現象】買家湧入市搶細價盤 公屋鳳德邨納米盤呎價近1.8萬沽出，詳見【下一頁

據悉，原業主於2016年2月，以約670萬元購入上述單位，持貨5年，現轉手帳面獲利約330萬元，物業升值約49.3%。

黃育華補充，傲雲峰5月錄有8宗二手成交個案。屋苑現時有約80個單位放售，叫價由900萬元起。

【年輕職場】年輕人想投入做Slash 富衛新入職保險代理近半來自「90後」 「花姐」親述發掘年青人潛能秘技，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

經濟 樓價 屯馬綫 地產 傲雲峰 土瓜灣

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