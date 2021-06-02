【疫苗優惠】實惠推打疫苗免費升級至VIP會籍　免除1.5萬元購物門檻

▲ 實惠推打疫苗免費升級至VIP 免除1.5萬元購物門檻

時富投資 （01049） 旗下實惠（Pricerite）表示，為響應政府「全城起動，快打疫苗」行動，實惠即日起推出「打疫苗，免費升級VIP」活動，已接種疫苗的顧客於推廣期內消費，可免除1.5萬元的購物門檻，直接升級至VIP會籍。除了全年95折購物優惠，VIP會員可享送貨優惠及生日月份一次性85折等優惠。

是次活動並不設限額，已接種最少一劑新冠疫苗的顧客可參與，凡出示疫苗接種紀錄，於即日（2日）至6月30日內到Pricerite實惠全線門市作任何消費，即可免費由普通會員升級至VIP會籍。

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編輯：袁諾曦