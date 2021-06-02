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【北水ETF】基金一哥天弘科指ETF 本月21日壓軸推

Hot Talk 15:43 2021/06/02

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內地首批8隻恒生科指ETF、7隻首募共吸54億元。

早前獲批的焦點北水基金、恒生科技指數8隻ETF，當中7隻已成功推出，且相繼作出公告，顯示累計合共集資54.1億元（人民幣，下同），遠較目標募資額260億元為低。當中僅3隻首發能吸金逾10億元，包括華夏科指的14.56億、易方達的12.01億、以及華泰柏瑞南方東英11.72億。其餘4隻的首募金額均低於5億元，分別為華安的4.55億、嘉實的4.21億、搶頭炮推的大成3.93億、以及博時的3.12億元。

北水基金重拾港股興趣【下一頁

至於餘下一隻未推的產品，是基金一哥、天弘恒生科技指數（基金代碼 :012349），最近終公布排期於6月21日開售，銷售期至7月21日。但暫未悉這壓軸科指ETF有否設募集目標額。而5月搶閘推的大成、華夏及易方達的首發齊以80億元為上限，華安則為20億元，可惜，這些跨境焦點產品生不逢時，上述「港版納指」主題ETF，出台日遇上全球科網股大跌，兼且內地針對科網龍頭掀監管風暴，令此類嶄新產品銷情遠遜預期。而天弘科指罕有拖長銷售期，一改華夏及易方達僅開賣1天，其餘由3天至7天不等，且避開7隻同類產品撞期推的大混戰狀況，市場關注會否有助天弘科指的開賣成績。

此外，早前已密集推的北水基金，內媒指約有兩千億元彈藥待建倉，為中港股市提供活水。

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相關文章：【北水ETF】內地首批恒生科指ETF今上市、倉位普遍偏低　基金經理：科指是長期投資主題

【北水ETF】內地17隻科指ETF獲批 北水續南下爭吸科網股

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 港股通 港股 ETF 基金
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