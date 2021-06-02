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【網民熱話】外傭偷懶不做事 傭主質問反被建議：你做家務我照顧小朋友

理財智慧 17:53 2021/06/02

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無論在疫情時還是一般時期，外傭都是一眾媽媽的好幫手。但也不是每個外傭都能做好自己的工作，媽媽上網投訴外傭的事已經是常事了。近日有網民於網上討論區發文投訴，指自己的外傭十分懶惰。

網民經歷：

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不少網民看完樓主的經歷，都紛紛舉白旗：「你個工人真係無得頂」！他們建議樓主為外傭制定一個工作時間表，每天要做什麼，幾點要做完什麼，這樣她就沒有借口偷懶。

【職場文化】面試被HR問對加班看法 網民口不對心回答 心想：比埋條命你好無?【下一頁

有人提議樓主學習外傭的厚臉皮，指可以要求外傭發薪金給樓主。而且外傭這個態度可能是在「博炒」，因為過了五年的話，她就能得到「長俸」金。

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責任編輯：張瑋婷

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