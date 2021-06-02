【電子消費券】加八達通入iPhone最多送100元增值額　八達通消費券前夕再谷用量

▲ 【電子消費券】加八達通入iPhone最多送100元增值額 消費券前夕再谷用量

港鐵 （00066） 旗下的儲值支付商八達通，是政府5,000元電子消費券的指定營運商之一，八達通近日繼續在消費券派發前夕力谷用量。即日起，用戶凡將實體八達通轉移到iPhone或Apple Watch，並作一次消費交易，即可獲贈100元八達通增值額作迎新優惠。優惠數量有限，先到先得。

八達通分階段自動提升儲值限額至3000元｜詳見【下一頁】

八達通最新推出的優惠，由6月1日至8月31日止，新客戶轉移實體八達通卡到iPhone或Apple Watch並作一次消費交易，便可獲贈100元八達通增值額作迎新優惠。

於iPhone或Apple Watch加入全新八達通（以Apple Pay、八達通銀包或銀行「轉數快」支付八達通的儲值額及按金），並符合推廣要求，亦可享50元八達通增值額。

5000元電子消費券料暑假接受登記 4大營辦商支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK推優惠｜詳見【下一頁】

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