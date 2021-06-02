【閃‧亮‧人生@iM網欄】8步曲學會扭計骰秘技 香港Rubik’s Cube大王～Pius Chan

在商會認識了一位很有趣的二代企業家——大埔振興牛丸的Pius Chan。今次介紹他，並不是介紹他「寶號」製造的「真係用100%牛肉做的牛丸」，而是他的一個有趣的Hobby、他的Passion——扭計骰Rubik’s Cube！

話說大家都有很多共同朋友，雙方也是多年的Facebook朋友，但從未有機會和他深入認識，機緣巧合底下，聽了他在商會中的分享，知道他原來是扭計骰的高手。據Pius所形容，他只需一個半小時，便能教曉任何人將扭計骰還原。真的有這麼神奇嗎？

Pius更大膽提出，只要我們的會友願意花上一個小時給他教導，他就會將扭計骰的秘技和心得無私地分享。

我真心覺得十分有趣！不知道大家是不是跟我也一樣，有過無數個扭計骰出現在生命裡？因為從來都不能將「她」還原，從小到大，我的扭計骰從來只是玩過一次後就「被遺棄」在家中某一角落，變成孤獨的裝飾品，有如雞肋一樣…變得「食之無味，棄之可惜」！

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因此，聽到他說只要跟從他的一套Formula，一定能將扭計骰還原，對於這個充滿好奇心而且好學不倦的我，在懷著半信半疑的心情，聽罷他的分享便膽粗粗WhatsApp聯繫了Pius。

誰知道Pius真的應機！不但馬上給我安排時間上門免費教導，而且教我本人之餘，還帶來了他的寶貝女兒教我的兒子。更感動的是，他還很細心地為我兩各人預備了每人一個扭計骰，好使我們回家也能練習，太窩心了吧？！

結果…不可思議的真人真事真的發生了！

我和十歲大的兒子，真的在一個半小時內，跟從了Pius的扭計骰「天龍八部」神功，按照8個步驟，我們母子二人一步一步的將扭計骰一層又一層地成功還原本色！

我簡直不可相信自己的眼睛，也不敢相信自己，到了40多歲，終於能破解扭計骰之謎將扭計骰還原！心裡暗暗想說句：「阿媽我得咗啦！」

除了香港四大天王外，從此…我心中就多了一個天王，就是香港「扭計骰大王」Pius Chan！我知Pius有個心願，就是將扭計骰在香港發揚光大，並於不久的將來，舉辦一個破健力士扭計骰的紀錄。在此，衷心祝願他策劃的這項壯舉能順利進行、圓滿成功！

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後記：

學完Pius的「天龍八部」扭計骰招式，還得要回家實踐實踐。在這個練習過程裡，也有領略到一點點人生的道理。

正如扭計骰一樣，如果一開始就亂來、沒有清晰的目標或跟從一些對的步驟去做，就如人生沒有方向一樣亂闖亂撞，往往，就算花很大的力氣做事情，也好像在原地踏步、徒勞無功。

但當學習的機會來到，又有緣遇上智者或已成功的過來人肯為你「指點迷津」，那你就別想太多了！行出第一步去了解和把握學習機會，只要肯虛心學習成功的Formula，加上勤於練習和實踐，原來看似沒有可能的事情，也能一步一步的迎刃而解、如願以償地到達目的地。

雖然我暫時最快的記錄是用3分鐘才能還原扭計骰，而且還未懂得單手操控，但...能夠拆解扭計骰之謎，其實已非常十分開心了！從「亂晒籠」到一層一層成功地將扭計骰還原本色，真是一個又有滿足感又治癒的過程。

現在閒著無聊時，包括在家中、在車上，甚至在辦公室，也總有一個扭計骰傍身練習練習。下一個目標，要向自己個人最佳時間挑戰！

非常感恩有緣遇上一位好老師的無私分享，人生其中的一個Bucket List Item總算完成了，謝謝你Pius！

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作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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