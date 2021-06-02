【配股潮】恒大物業遭股東大手減持 股價大跌逾一成

上市半年的恒大物業（06666）禁售期一完結，即傳遭股東大手減持。《彭博》引述銷售文件顯示，恒大物業股東尋求以每股9.8元配售2.7億股，佔總股本2.5%，較昨日（1日）收市價11.18元折讓12.3%，套現約26.5億元。消息拖累下，股價承過去4連跌，今早低開12.3%，報9.8元近5個月低位，更一再尋底至9.74元，最多跌12.9%，暫報9.87元，仍要跌11.7%，成交額44.1億元。

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該銷售文件未有顯示股東身份，但與恒大物業大股東中國恒大（03333）無關。文件亦顯示，該恒大物業股東另可額外配售最多1.9億股，計及上述配售約2.7億股，即合共4.6億股，最多套現約45.1億元。

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記者：郭秀慧