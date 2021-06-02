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【大行點睇】花旗指是時候關注中資汽車增長股　睇好4大股份

股樓投資 15:43 2021/06/02

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花旗發表研究報告，調升今年中國新能源車銷售預期至252萬部(原值為178萬)，而到2025年相信可升至784萬部(原本686萬)。該行預期，市場正從防守型汽車股，轉至增長型汽車股。中國消費者開始接受新能源車，車廠需要加大新能源車銷量，抵銷企業平均燃料效率(CAFC)下的碳排放額度，均對新能源汽車股有利。

該行又指，在第二至第四季，預期中國汽車批發銷售增分別1.7%、6.2%及11.4%，汽車保險銷量增11.9%、11.6%及8.9%。行業今年的碳排放額度將可令比亞迪(01211)、蔚來（美：NIO）、小鵬（XPEV）受惠。

該行表示，比亞迪、小鵬、蔚來在新能源車市佔率方面最積極，而吉利(00175）在芯片短缺的情況下，可在同業中最快復甦。

大行對吉利評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

比亞迪股份（01211） 港股

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