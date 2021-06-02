【淘寶天貓618】「天貓618」首小時逾1700品牌成交額超越去年同期全日　會員計劃消費額增221%

▲ 天貓618於首小時（凌晨零時至1時），至少有1,700多個品牌成交額超過去年同期全日。

阿里巴巴 （09988） 「天貓618」第一波售賣期於6月1日正式啟動，超過1,700個品牌的成交額在開售首小時超過去年首日全日；天貓618的第一波售賣期在6月1日至3日，第二波售賣期則設於6月16日至20日。



天貓618於首小時（凌晨零時至1時），至少有1,700多個品牌成交額超過去年同期全日，阿里巴巴會員計劃「88VIP」的用戶消費額，較去年同時段增長221%。淘寶直播首小時的成交額超過去年6月1日全日數字，其中品牌自播首小時成交額比去年同時段增長超過100%。

天貓香港8天全場免運費，詳見【下一頁】

6月1日開售首8小時，天貓國際平台錄得的成交額已經超過去年6月1日全日；平台半天（首12小時）成交額較去年同時段增長61%。小眾香水、遊戲機、進口洋酒、家居香薰、寶寶護膚、寵物保健等類別都有顯著增長。



今年有約25萬個品牌參與天貓618，參與數量是去年同期的2.5倍，期間有1,300萬款商品上架，其中140萬款是首次面世的新產品。

相關文章：【618購物節】「小米618」開門紅 首日零售金額錄40億

相關文章：【京東618】「京東618」開門紅 首日39品牌下單金額過億、4800品牌增幅超5倍