  • 30°C
香港時間 : 2021602日 (三) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【植物肉商機】美國食品加工企業泰森食品　植物肉食品推展至亞太區

商業 16:00 2021/06/02

分享：

美國食品加工企業​​​​​​​泰森食品公司 (Tyson Foods)宣布，從本月開始在亞太區市場推出植物肉食品。

近年植物肉食商機湧現，愈來愈多食品製造商加入市場。美國食品加工企業泰森食品公司 (Tyson Foods)亦宣布，從本月開始在亞太區市場推出植物肉食品。

【植物肉商機】Beyond Meat首季虧損超市場預期　無懼競爭對手減價

Impossible Food、Nestle及Beyond Meat等大型企業早已將其植物性肉產品推進亞洲市場，預計消費者對有關產品的關注度會不斷增加。路透社報道，泰森食品將從本月起在指定的亞太市場推出其植物性食品，希望把握目前亞太市場對此類產品需求急增之商機。泰森食品表示，將首先在馬來西亞推出其First Pride品牌的植物肉塊，之後再擴展到其他市場。

根據歐睿國際（Euromonitor International）數據顯示，去年亞太區肉類替代品的零售額達到163億美元，預計到 2025 年將超過 200 億美元。泰森食品亞太區總裁Tan Sun在一份聲明中表示，由於亞洲市場對豆腐等傳統植物產品根深蒂固，故認為植物肉食品尤其適合亞洲市場口味。

【植物肉商機】Pepper Lunch首推「植物漢堡扒鐵板餐」明日登場　擬續疫市擴充增曝光

責任編制：蘇穎琪

相關文章

【人造肉商機】實驗室培植肉是甚麼？　能否挑戰植物肉地位？
2020/12/02
【人造肉商機】實驗室培植肉是甚麼？　能否挑戰植物肉地位？
【麥當勞】麥當勞夥Beyond Meat　試推植物肉漢堡「McPlant」
2021/02/02
【麥當勞】麥當勞夥Beyond Meat　試推植物肉漢堡「McPlant」
【植物肉商機】Beyond Meat首季虧損超市場預期　無懼競爭對手減價
2021/05/07
【植物肉商機】Beyond Meat首季虧損超市場預期　無懼競爭對手減價
【植物肉商機】Pepper Lunch首推「植物漢堡扒鐵板餐」明日登場　擬續疫市擴充增曝光
2021/04/08
【植物肉商機】Pepper Lunch首推「植物漢堡扒鐵板餐」明日登場　擬續疫市擴充增曝光

你可能感興趣

【人造肉商機】實驗室培植肉是甚麼？　能否挑戰植物肉地位？
16:33 2020/12/02
【人造肉商機】實驗室培植肉是甚麼？　能否挑戰植物肉地位？
【麥當勞】麥當勞夥Beyond Meat　試推植物肉漢堡「McPlant」
15:35 2021/02/02
【麥當勞】麥當勞夥Beyond Meat　試推植物肉漢堡「McPlant」
【植物肉商機】Beyond Meat首季虧損超市場預期　無懼競爭對手減價
13:50 2021/05/07
【植物肉商機】Beyond Meat首季虧損超市場預期　無懼競爭對手減價
亞太 起亞 食品 零售 品牌 亞洲市場 美國

上一篇文章

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【營銷策略】雜貨代購平台Instacart冀推自動化服務　難覓超市合作伙伴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？