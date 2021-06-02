【植物肉商機】美國食品加工企業泰森食品　植物肉食品推展至亞太區

▲ 美國食品加工企業​​​​​​​泰森食品公司 (Tyson Foods)宣布，從本月開始在亞太區市場推出植物肉食品。

近年植物肉食商機湧現，愈來愈多食品製造商加入市場。美國食品加工企業泰森食品公司 (Tyson Foods)亦宣布，從本月開始在亞太區市場推出植物肉食品。

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Impossible Food、Nestle及Beyond Meat等大型企業早已將其植物性肉產品推進亞洲市場，預計消費者對有關產品的關注度會不斷增加。路透社報道，泰森食品將從本月起在指定的亞太市場推出其植物性食品，希望把握目前亞太市場對此類產品需求急增之商機。泰森食品表示，將首先在馬來西亞推出其First Pride品牌的植物肉塊，之後再擴展到其他市場。

根據歐睿國際（Euromonitor International）數據顯示，去年亞太區肉類替代品的零售額達到163億美元，預計到 2025 年將超過 200 億美元。泰森食品亞太區總裁Tan Sun在一份聲明中表示，由於亞洲市場對豆腐等傳統植物產品根深蒂固，故認為植物肉食品尤其適合亞洲市場口味。

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責任編制：蘇穎琪