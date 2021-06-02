據報瑞信擬就Greensill事件對軟銀提出訴訟

▲ 有消息人士透露，瑞信（美﹕CS）擬就Greensill事件對軟銀提出訴訟。

英國《金融時報》報道，有消息人士透露，瑞信（美﹕CS）擬就Greensill事件對軟銀提出訴訟。據報道，軟銀的願景基金（Vision Fund）已指示Quinn Emanuel 律師事務所辯護任何與Greensill有關的索賠。外電近日亦報道指，據報瑞信已決定將不再與軟銀展開任何新業務。

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Greensill、軟銀、瑞信之間的關係

Greensill是一間由澳洲的銀行家Lex Greensill創立的公司，主要為全球企業提供短期供應鏈融資。Greensill會提前為企業向供應商墊付資金，其後企業再在規定期限內將款項交付給Greensill。由於Greensill提前向供應商付款，因此通常Greensill所付的金額會比起全額享有折扣，企業再向Greensill償還全額款項，Greensill便能夠在從中賺取差價獲利。

Greensill還可以把客戶企業的欠款打包成證券，再把將它們出售給第三方，當中包括由瑞信運營的基金產品。

在上述背景下，去年Greensill的其中一個客戶、同時被軟銀的願景基金投資的美國初創公司Katerra遇到財務困難，無力償還款項給Greensill。其後在去年11月，軟銀向Greensill注入4.4億美元，當時該筆款項指定用於償還給瑞信投資基金的投資者。

惟據外電早前報道指，該筆款項並未流入瑞信，反而被Greensill挪作他用。因此，瑞信擬就Greensill事件對軟銀提出訴訟。

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編輯﹕賴奕羚