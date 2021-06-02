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【父親節】新城市廣場打造「滿FUN父親節」　推沙田單車遊及工作坊

商業 15:20 2021/06/02

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新城市廣場呈獻「滿FUN父親節」，推出「Slowood x tokyobike父親節沙田遊」及多個親子工作坊。（新城市廣場提供圖片）

父親節將至，新城市廣場呈獻「滿FUN父親節」，推出「Slowood x tokyobike父親節沙田遊」及多個親子工作坊。此外，新城市廣場更與多個商戶合辦購物優惠，挑選父親節禮物之餘，購物同時賺取高達$3,000商場現金禮券。

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6月20日父親節當日推沙田單車遊，為參加者提供60分鐘tokyobike免費體驗，共設3段體驗時間，每次最多8人。The Point by SHKP會員可以The Point 600積分參與。tokyobike更將於6月19至20日期間於新城市廣場展示最新型號單車，並提供9折優惠。

新城市廣場於6月準備多項親子工作坊，包括「相」念爸爸x 親子音樂旅程、手風琴親子童「樂」遊、親子輕黏土畫工作坊，自製獨一無二的父親節禮物。

父親節期間，場內近80間店鋪推出精選父親節禮物優惠，涵蓋時裝、運動服裝、手錶、男士護理、廚具、食品及玩具，包括LEGO STORE消費滿$300加$1換購指定款式鑰匙扣、Victorinox指定Altmont系列背囊買一送一、SKECHERS Go Walk 5 男裝健步鞋4折等。此外，即日起至6月30日期間，新城市廣場推出「初夏購物賞」，只要消費滿指定金額，即可享高達50%現金券回贈。

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責任編輯：朱悅瀅

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