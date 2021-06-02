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【職場熱話】公司要求打雜阿姨送電腦到檢疫同事家 是否合理？ 網民：公司缺乏照顧同事安危

理財智慧 17:44 2021/06/02

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在疫情時期上班會有不同的限制，例如在家工作、要定期檢測等。公司還要制定各種政策來對應員工要入住檢疫中心，又或是隔離的情況。近日有網民於網上討論區發文，指隔離中的同事要求打雜阿姨送電腦去他家。

網民經歷：

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有網民分析，如果打雜阿姨的職務包括了外出工作的話，公司這樣的安排是十分合理。若果打雜阿姨怕去疫點的話，可以向公司提出。無可否認的是，公司的確缺乏照顧每個同事的安危。

接種疫苗市民　有機會獲迪士尼門票兼有禮品包攞　 得獎名額每日過千份【下一頁

有人覺得公司可以提供額外津貼給她，這樣她也會心服口服地做事了。而且公司也需要為她購入手套和面罩，打雜阿姨也應回公司時全身消毒。
 

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責任編輯：張瑋婷

隔離營 在家工作 網上討論區 疫情

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